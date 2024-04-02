- Yaşam

Yan yatan bina için yıkım kararı

Mersin Erdemli'de, yan yatan bina için yıkıma başlandı.

Yan yatan bina için yıkım kararı mask
Yan yatan bina için yıkım kararı
Yan yatan bina için yıkım kararı
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İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine iş makinesi ile binanın yan tarafı kazıldı. Ertesi gün, bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazılarak önlem alındı. Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinden sonra temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklı yan yatmanın meydana geldiği belirtilerek, bina mühürlendi. Mühürlenme sonrasında belediye tarafından binanın yıkılması kararlaştırılarak, ilgili firmaya bildirildi. Zabıta ekipleri eşliğinde belediye birimlerinin son incelemeyi yapmasının ardından bugün binanın yıkımına başlandı. İş makinesi ile önce balkonlar ardından da üst katların diğer kısımları makaslandı. Makaslama sonrası binanın duvarlarının yıkılmasına geçildi. Yıkımın 2-3 gün sürmesinin beklendiği belirtildi.

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02 Nis 2024 - 13:32 DHA Mersin/ Erdemli- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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