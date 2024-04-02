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Yangında 21 büyükbaş öldü

Çankırı'da, besi çiftliğindeki ahırda yangın çıktı.

Yangında 21 büyükbaş öldü mask
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Bayramören ilçesine bağlı Akgüney köyünde besicilikle uğraşan N.K.'nin çiftliğindeki ahırda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede tüm ahırı kapladı. İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürülürken; ahırdaki 21 büyükbaş hayvan öldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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02 Nis 2024 - 13:26 DHA Çankiri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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