Yangında 21 büyükbaş öldü

Bayramören ilçesine bağlı Akgüney köyünde besicilikle uğraşan N.K.'nin çiftliğindeki ahırda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede tüm ahırı kapladı. İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürülürken; ahırdaki 21 büyükbaş hayvan öldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.