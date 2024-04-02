Kaza, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. 34 HFP 607 plakalı kamyonetin sürücüsü şeridinden çıkarak ters yöne girdi. O sırada karşı şeritte seyir halinde olan 34 DNK 163 plakalı hafif ticari araç ise sağ şeride yanaşmaya çalıştı. Karşı şeride geçen kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler araçtaki sürücüsünün yardımına koştu. Sürücünün sıkıştığını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyonetin ters şeride girip hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu, motorun ise yolun ortasına düştüğü anlar yer aldı.