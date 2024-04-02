Kamyonet TIR'a çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Uzundere mevkisindeki T24 tünelinde meydana geldi. Artvin'e seyreden inşaat işçilerini taşıyan Mikail Taştan idaresindeki 34 KAY 260 plakalı çift kabinli kamyonet, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Taştan ile 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerine araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.