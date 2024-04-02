Uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

Muğla genelinde jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince, 15-31 Mart tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 160 ayrı operasyonda 10 kilo 469 gram skunk, 730 gram kokain, 1 kilo 250 gram kubar esrar, 325 gram metamfetamin, 39 gram eroin, 462 sentetik ezca, 51 ecstasy, 68 gram bonzai, 1 kök Hint keneviri, 9 gram psikotrop, 3 hassas terazi ve 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.