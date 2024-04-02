- Asayiş

Kolunu su dolum makinesine kaptırdı

Bursa'da sol kolu su dolum makinesine sıkışan fabrika işçisi Dursun K. (44), yaralandı.

Kolunu su dolum makinesine kaptırdı mask
Kolunu su dolum makinesine kaptırdı
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Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde faaliyet gösteren su fabrikasında meydana geldi. İşçi Dursun K.'nin sol kolu, su dolum makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda derin yaralar olduğu tespit edilen Dursun K., buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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02 Nis 2024 - 13:03 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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