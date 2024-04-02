Kolunu su dolum makinesine kaptırdı

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde faaliyet gösteren su fabrikasında meydana geldi. İşçi Dursun K.'nin sol kolu, su dolum makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda derin yaralar olduğu tespit edilen Dursun K., buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.