İşçi akıma kapılıp öldü

Olay, 04.30 sıralarında Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak’taki Dilaver Enerji’ye ait maden ocağında meydana geldi. Sahur yaptıktan sonra elektrikçi olarak çalıştığı maden ocağındaki faaliyetine devam eden Soner Korkut, elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşları, ağır yaralanan Korkut için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiyi, mesai arkadaşları yüzeye çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkut, hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAVCI VE BİLİRKİŞİ HEYETİ OCAĞA GİRDİ
Sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi ve savcılığın oluşturduğu elektrik mühendisi, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi ekibi olayın yaşandığı maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. Savcı Adam, işçi tulumu ve çizme giyip, baret takarak teknik ekip ile birlikte maden ocağına indi ve inceleme yaptı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.