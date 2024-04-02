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Cinayet şüphelisi adliyede

Çorum’da Eren Ilıman'ı (22) tüfekle vurarak öldüren Ufuk D. (22), adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi adliyede mask
Cinayet şüphelisi adliyede
Cinayet şüphelisi adliyede
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Olay, dün akşam Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. Eren Ilıman ile Ufuk D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ufuk D., Eren Ilıman'ı tüfekle göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ilıman, doktorların çabasına karışın kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Ufuk D.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Ufuk D., adliyeye sevk edildi.

# Çorum, Adliye, zanlı, ile, Polis, Cinayet

02 Nis 2024 - 12:38 DHA Çorum- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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