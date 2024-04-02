Cinayet şüphelisi adliyede

Olay, dün akşam Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. Eren Ilıman ile Ufuk D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ufuk D., Eren Ilıman'ı tüfekle göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ilıman, doktorların çabasına karışın kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Ufuk D.’yi yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Ufuk D., adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.