"Ankara'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,44 oy olarak seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonrası ilk ziyaretini Yenimahalle'deki Ankara Toptancı Hali'ne gerçekleştirdi. İftar programında hal esnafıyla bir araya gelen Yavaş, destekleri için teşekkür etti. Yavaş, seçim sürecinin sonuna doğru hizmetleriyle ve vaatleriyle konuşamayanların çirkin propagandalara yöneldiğini belirterek, "Seçim sonucu gösteriyor ki bu iftiraların hiçbir faydası yok. Zaten vatandaşımız da buna tepki gösteriyor. O iftiraların hiçbiri bizde tutmaz. Sonuç olarak Ankara halkı 5 yıllık hizmetimizi onayladı. Allah mahcup etmesin. İnşallah bize güvenen insanların yine başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmayacağız. Yine aynı şekilde el ele vererek birlikte Ankara'yı yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

İçinde insan olmayan hiçbir projenin kimseye faydası olmadığını vurgulayan Yavaş, "Vatandaşımız, beton asfalt belediyeciliğini değil; vatandaştan yana olan, vatandaştan aldığı parayı israf etmeyen ve onların gerçek ihtiyaçları için harcayan, vatandaşları dara düştüğü zaman da onların yanında olan, gerçek belediyeciliğin bu olduğunu onayladı. Hem de rekor bir oyla onayladı" diye konuştu.

2019 yılında seçildiğinde de diğer ilçe başkanlarına Ankara halkı için birlikte çalışma çağrısında bulunduğunu; ancak iş birliğine yanaşmadıklarını söyleyen Yavaş, "Biz yine aynı şekilde seçilen ilçe belediye başkanlarına aynı çağrıyı yapacağız; 'Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye aynı teklifi götüreceğim. İnşallah şimdi seçilen ilçe belediye başkanları ve bağımsız belediye başkanı aynı hatayı yapmazlar. Elimizden tutarlar ve benim ikinci ve son belediye başkanlığı görevimde seçilen diğer belediye başkanlarıyla beraber Ankara'ya gerektiği gibi birlikte hizmette bulunuruz" ifadelerini kullandı.