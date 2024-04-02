Hayvanat bahçesinde yeni yavru

Geniş doğal yaşam alanlarıyla 1400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bahar mevsimiyle birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı. Yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Doğal Yaşam Parkında kış döneminden sonra bahar mevsiminin de habercisi olan doğumlar başladı. Halka kuyruklu lemurlarda üç yavru dünyaya geldi. Lemurlar dünyaya getirdikleri yavrularını karınlarında taşıyarak, gezdiriyor. Kanguru ailesinden de yeni doğum sevinci yaşanan hayvanat bahçesinde, yavrular anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Özellikle güneşli havalarda yavrular başını keseden çıkartıyor. Alman Alaca tavşanı ve Yeni Zelanda tavşanları ile Saanen, tiftik ve cüce keçiler grubu ile Kamerun ve Merinos koyun türlerinde de yeni yavrular ailelerine katıldı.

BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, "Baharla birlikte yeni doğum sevinci yaşıyoruz. Farklı türlerde yavrularımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Yeni doğan üyelere veterinerler kontrolünde özenle bakılıyor. Lemur ailesinin sayısı 3 yeni yavruyla 11'e yükseldi. Özellikle lemurlar, Doğal Yaşam Parkı'na renk katan ilgi çeken bireyler. Lemurlar üremeleri için tasarlanan özel bir barınakta bir arada yaşıyor. Tüm hayvan dostlarımızın sağlık kontrolleri, barınmaları ve beslenmeleri doğru şekilde yapıldığı için üremeler de artarak devam ediyor. Ceylan ve geyikler de ilerleyen günlerde yavrulamaya başlayacak. Biz büyük ve mutlu bir aileyiz" diye konuştu.