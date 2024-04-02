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Marmaray'da intihar girişimi

İstanbul Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray'da intihar girişimi
Marmaray'da intihar girişimi
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İstanbul Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız;

Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme- Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.

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02 Nis 2024 - 12:22 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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