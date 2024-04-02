Saman balyalarının arasından ‘skunk’ çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli bir TIR’ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Bilen Y.’nin indirildiği TIR’da yapılan aramada, narkotik köpeği ‘Uzi’, dorsedeki saman balyalarına tepki verdi. Yapılan detaylı aramada balyaların arasına gizlenmiş çuvallarda 305 kilogram ‘skunk’ ele geçirildi. Gözaltına alınan Bilen Y., emniyetteki sorgusunda saman taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilen Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.