Eniştesini öldürdü

Olay, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Yusuf Kenan Saygılı, iddiaya göre, kız kardeşi Fatma Saygılı ile sorun yaşayan, aynı zamanda kuzeni olan eniştesi Doğan Saygılı'nın evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf Kenan Saygılı, beylik tabancası ile eniştesine peş peşe ateş etti. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Doğan Saygılı, hayatını kaybetti. Yusuf Kenan Saygılı gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.