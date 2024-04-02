- Dünya

Ukrayna’da orman yangını

Ukrayna’nın güneybatısında bulunan Zakarpatya bölgesinde orman yangını meydana geldi.

Ukrayna’da orman yangını
Ukrayna’da orman yangını
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Şara Zehra ÖZBEY

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi dün akşam yaptığı açıklamada Zakarpatya bölgesindeki ormanda yangın çıktığını ve 5 kilometrelik alana yayıldığını açıkladı. Yerel saatle 20.50’de kontrol altına atılan yangınla ilgili olarak, “Yangın, Rakhiv ilçesine bağlı Yasinya köyü yakınlarındaki ormanlık arazide çıktı. Yangının söndürülmesinde toplam 104 kişi ve 17 parça ekipman görev aldı. Ukrayna'da ısınmayla birlikte ekosistemlerde ve açık alanlarda çıkan yangınların sayısında artış yaşanıyor” ifadeleri kullanıldı.

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02 Nis 2024 - 12:16 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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