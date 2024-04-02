Ukrayna’da orman yangını

Şara Zehra ÖZBEY
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi dün akşam yaptığı açıklamada Zakarpatya bölgesindeki ormanda yangın çıktığını ve 5 kilometrelik alana yayıldığını açıkladı. Yerel saatle 20.50’de kontrol altına atılan yangınla ilgili olarak, “Yangın, Rakhiv ilçesine bağlı Yasinya köyü yakınlarındaki ormanlık arazide çıktı. Yangının söndürülmesinde toplam 104 kişi ve 17 parça ekipman görev aldı. Ukrayna'da ısınmayla birlikte ekosistemlerde ve açık alanlarda çıkan yangınların sayısında artış yaşanıyor” ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.