Ukrayna’da orman yangını

Şara Zehra ÖZBEY

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi dün akşam yaptığı açıklamada Zakarpatya bölgesindeki ormanda yangın çıktığını ve 5 kilometrelik alana yayıldığını açıkladı. Yerel saatle 20.50’de kontrol altına atılan yangınla ilgili olarak, “Yangın, Rakhiv ilçesine bağlı Yasinya köyü yakınlarındaki ormanlık arazide çıktı. Yangının söndürülmesinde toplam 104 kişi ve 17 parça ekipman görev aldı. Ukrayna'da ısınmayla birlikte ekosistemlerde ve açık alanlarda çıkan yangınların sayısında artış yaşanıyor” ifadeleri kullanıldı.