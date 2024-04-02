- Asayiş

220 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 95 milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

220 kilo esrar ele geçirildi mask
220 kilo esrar ele geçirildi
220 kilo esrar ele geçirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken gerçekleştirilen operasyon neticesinde, tahmini piyasa değeri 95 milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok" denildi.

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02 Nis 2024 - 12:14 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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