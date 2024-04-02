220 kilo esrar ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken gerçekleştirilen operasyon neticesinde, tahmini piyasa değeri 95 milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.