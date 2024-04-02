CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 1 Nisan 2024 tarihinde, yerel saatle 12:16'da Gazze'ye havadan birleşik bir insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve 3 ABD Hava Kuvvetleri C-130 uçağını içeriyordu. ABD C-130 uçakları pirinç, un, süt, makarna ve konserve gıda da dahil olmak üzere 25 bin 344 öğün eşdeğeri gıda bırakarak hayat kurtarıcı insani yardım sağlamıştır. Görev sırasında yaklaşık 60 paket denize inmiştir. CENTCOM şu anda sivillerin zarar görüp görmediğini ya da altyapıya verilen zararı değerlendirmemektedir ancak durumu izlemeye devam etmektedir” denildi.
- Dünya
Ürdün Gazze’ye havadan insani yardım ulaştı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Hava Kuvvetleri’yle düzenlenen ortak hava operasyonuyla Gazze’ye 25 bin öğün eşdeğerinde gıda ulaştırıldığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.