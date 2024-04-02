Edirne’de 6 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma tarafından durdurulan araçta Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyündeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Araçta, Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, araca el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.