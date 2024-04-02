İkramiyeler ödenmeye başlandı

SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.
Maaş ödeme günü ayın 19, 20, 21 ve 22'si olanlara yarın, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara da bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Maaş ödeme günü 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.