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İkramiyeler ödenmeye başlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugün itibarıyla ödemeye başladı.

İkramiyeler ödenmeye başlandı mask

SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Maaş ödeme günü ayın 19, 20, 21 ve 22'si olanlara yarın, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara da bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Maaş ödeme günü 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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02 Nis 2024 - 10:56 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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