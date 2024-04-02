Taksiciyle kamyonet şoförü arasında tehlikeli takip

Olay, TEM Otoyolu Bağcılar'da Fatih istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 TCD 40 plakalı taksinin şoförü şerit değiştirmek istedi; yan şeritteki kamyonet şoförü yol vermek istemedi. Duruma sinirlenen taksi şoförü kamyoneti kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü aracını taksinin üzerine sürdü. Kamyonetin önüne geçen taksi şoförü ise, aracıyla trafikte tehlikeli manevralar yaptı. Kamyonetin önünde ilerlediği sırada frene basan taksi şoförü kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra hızlanan taksi, yol ayrımında beklediği kamyoneti tekrar takip etmeye başladı. O anlar hem kamyonet şoförünün hem de başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.