Denizde yüzerken kayboldu

Üsküdar'da dün 22.00 sıralarında sahile gelip kıyafetlerini çıkaran kişi, denize atlayarak yüzmeye başladı. Bir süre denizde yüzen kişi, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları gün boyu devam etti. Sabahın erken saatlerinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler arama çalışmalarını sürdürdü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.