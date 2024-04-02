Denizde yüzerken kayboldu

Üsküdar'da dün 22.00 sıralarında sahile gelip kıyafetlerini çıkaran kişi, denize atlayarak yüzmeye başladı. Bir süre denizde yüzen kişi, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları gün boyu devam etti. Sabahın erken saatlerinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler arama çalışmalarını sürdürdü.