Seçim sonucundan Ankaralılar memnun mu?

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimi sonrası Sonsöz ekibi Kızılay'da vatandaşlara 'Seçim sonucundan memnun musunuz?' sorusunu sordu.

Kimi vatandaş memnun olduğunu dile getirirken kimisi de sonuçlardan mutlu olmadığını ifade etti. İşte o röportaj;