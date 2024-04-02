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Seçim sonucundan Ankaralılar memnun mu?

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimi sonrası Sonsöz ekibi sokağın nabzını tuttu.

Seçim sonucundan Ankaralılar memnun mu? mask

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimi sonrası Sonsöz ekibi Kızılay'da vatandaşlara 'Seçim sonucundan memnun musunuz?' sorusunu sordu.

Kimi vatandaş memnun olduğunu dile getirirken kimisi de sonuçlardan mutlu olmadığını ifade etti. İşte o röportaj;

 
 
 
 
 
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02 Nis 2024 - 09:53 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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