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BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Sezgin, yaşamını yitirdi

BÜYÜK Birlik Partisi(BBP) İskenderun Belediye Başkan Adayı Muzaffer Sezgin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

02 Nis 2024 - 07:53 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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