Başakşehir'de el bombalı saldırı

Olay, 00.40 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'nde meydana geldi. Plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli, Hint restoranı ile yanında bulunan iş yerlerinin önüne el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen TEM Şube, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı. İncelemelerde patlamaya neden olan cismin savunma tipi el bombası olduğu belirlendi. Ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan şüphelinin el bombasını attığı anlar güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve bombanın patlama anı yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.