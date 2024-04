‘Parish’, TV+’ta

Son yılların en başarılı dizilerinden ‘Breaking Bad’ ve ‘Better Call Saul’ hayranlarının dört gözle beklediği yeni suç draması ‘Parish’, ABD ile aynı anda Türkiye’de ilk kez ve sadece TV+’ta seyirci karşısına çıktı. İlk bölümü 1 Nisan’da yayınlanan dizinin başrolünü, ‘Breaking Bad’ ve ‘Better Call Saul’ dizilerinde Gus Fring karakterini canlandıran Giancarlo Esposito üstleniyor.

Her hafta yeni bölüm heyecanı

BBC’de yayınlanan ‘The Driver’ dizisinden uyarlanan ‘Parish’, Primetime Emmy Ödülleri’nde beş kez aday gösterilen Giancarlo Esposito’nun canlandırdığı taksi şoförü Gray Parish etrafında şekilleniyor. Altı bölümden oluşan dizinin her bir bölümü 60 dakika sürüyor. ABD ile aynı anda her hafta yeni bir bölüm TV+’ta yayında olacak.

Suç dünyası, iç çatışmalar, hesaplaşmalar…

Fırtınanın harap ettiği New Orleans'ta geçen bir kentsel suç gerilim filmi olan Parish’in konusu özetle şöyle: Lüks araba servisi sahibi ve şoförü Gracian ‘Gray’ Parish (Giancarlo Esposito), borca batmış, oğlunu şiddet yüzünden kaybetmenin yasını tutan ve hayatında yeni bir amaç bulmaya çalışan bir sürücüdür. Onun bu yolculuğu bizi, AT (Zachary Momoh) ile birlikte çalışarak vahşi ve nihilist bir suç hayatına sürükler. Görünüşte dizi, çaresiz bir adamın suç hayatına geri dönmesini ve kendisini insan kaçakçılığı piyasasına ve oğlunun katilinin izine karışmış halde bulmasını anlatır. Ancak Parish, arka planda Gray'in iç çatışmasını araştırır. Yetenekli, kurnaz, emekli bir hırsız, kaçakçı ve aile babası olmak için suç dolu hayatından vazgeçmiş biri. Doğru planla, doğru konumlanmış müttefiklerle ve yeterince kurnazlıkla yenilenmiş bir amaç duygusu, ailesinin sevgisi ve oğlunun intikamını gerçekleştirerek her şeye sahip olacağına inanır. Dizi boyunca Gray, amacını yaşamanın ve ailesini yakın tutmanın tek yolunun maskesini gerçekten düşürmek olduğunu keşfeder, bu da sevdiklerinden uzak tuttuğu gerçek benliğini ortaya çıkarmak ve kucaklamaktır.