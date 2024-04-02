'Bizim seçmenimiz bize darılarak sandığa gitmedi'

Kocaeli'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45.83'ünü alan AK Parti adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeniden seçilerek güven tazeledi. 9 ilçede AK Parti'nin, 3 ilçede ise CHP'nin adaylarının kazandığı kentte, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları ile il yönetimi İzmit ilçesindeki SEKA Park'ta bulunan bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

GERÇEK BELEDİYECİLİKLE ALGI BELEDİYECİLİĞİ ARASINDAKİ FARKI ORTAYA KOYMAKTA BAŞARILI OLAMADIK'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, " Türkiye geneline bakarak bir değerlendirme yaptığımızda Cumhur İttifakı'nın en önemli belediyesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu da bir kez daha net bir şekilde görüleceğini herkes fark edecek. Aslında bu aynı zamanda gerçek belediyecilikle algı belediyeciliği arasındaki farkın da apaçık ortaya çıkmasına vesile olacak. Geçtiğimiz dönemde öyle zannediyorum ki gerçek belediyecilikle algı belediyeciliği arasındaki farkı yeterince ortaya koymakta başarılı olamadık ama önümüzdeki 5 yıl inşallah bunu apaçık gösterecek. Neyin algı, neyin gerçek olduğu apaçık ortaya çıkacak" dedi.

'SEÇMENİN ELİ CHP'YE OY VERMEYE GİTMEMİŞ ANCAK BİZE DE BİR MESAJ VERMİŞ'

AK Parti'nin oylarının düşme sebeplerine de değinen Büyükakın, "Belediye başkanlığı, belediye yönetmek seçimleri kazanmaktan ibaret değildir. Asıl seçildikten sonra verilen sözlerin tutulması, ‘Öyle bir söz vermiş miydim, vermemiş miydim, hatırlamıyorum’ yaklaşımıyla, gerçekte yapılanlar arasında farkın da ortaya çıktığını önümüzdeki süreçte bir kez daha göreceğiz. Türkiye genelinde verilen oylara bakıldığında AK Parti'nin Türkiye genelinde 2019’da almış olduğu oylarla 2024’te aldığı oylar kıyaslandığında, aynı işlem CHP için de yapıldığında aslında CHP oylarının minimal bir düzeyde artış gösterdiği, AK Parti oylarının düştüğü ve bunların önemli bir kısmının da sandığa gitmeme davranışı şeklinde ortaya çıktığı görülüyor. Aynı eğilim Kocaeli için de ortaya çıkmakta. Dolayısıyla ön bir değerlendirme olarak, seçmenimizin sandığa gitmeme yönünde bir takdir kullandığını, sandığa giderek başka bir partiye de oy vermeye gitmediğini yorumluyorum. Yani bize daha evvel oy vermiş olan seçmenin eli CHP'ye oy vermeye gitmemiş ancak bize de bir mesaj vermiş, sandığa gitmeyerek tepkisini göstermiştir. Bize düşen önümüzdeki süreçte bu tepkinin analizlerini doğru yapmak ve üzerimize düşeni yapmak olmalıdır" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ TEBRİK ETTİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını belirten Büyükakın, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile telefonda bir görüşme yaptık. Kendileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçimlerini ve 9 belediyeyi yeniden kazanmış olmamızı takdirle karşıladığını ifade ederek, bizi tebrik ettiler. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan toplantıda seçim sonuçlarının tekrar değerlendirileceğini ifade ettiler" dedi.

'BİZİM SEÇMENİMİZ BİZE DARILARAK SANDIĞA GİTMEDİ'

Büyükakın ayrıca, "Bundan bir ay önceki anketlerde, bazı oy oranlarıyla kıyasladığımızda, kararsızları dağıtmadığımızda tahmin edilen oylar civarında oylar çıktı. Kararsızların eğiliminin bizim seçmenimiz açısından sandığa gitmeme yönünde tecelli ettiği de ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı. Gazetecinin sorusu üzerine önceki seçimlerde alınan oy oranıyla ilgili mukayese yapan Büyükakın, “Aslında oyunu artırmamış, bizim oyumuz düşmüş. Bu CHP'nin zaferinden, onun kazanmasından ziyade bizim kaybetmemizle alakalı bir tablo. Sandığa gitmeme davranışının asıl etkilediği parti biz olduk. Esasen bizim seçmenimiz bize darılarak sandığa gitmedi. Bunun sebeplerini araştırıp sormak lazım. Sormadan tahmin yapmak doğru bir yaklaşım değil" dedi.