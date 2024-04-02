Orhangazi Tüneli'nde TIR duvara çarptı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli’nde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Gezer (46) idaresindeki 34 KU 0297 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan TIR, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada, TIR sürücüsü Gezer yara almadan kurtulurken, tünel içinde iki şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve otoyol ekibi sevk edildi. TIR’ın dorsesinin kapattığı yolu açan ekipler trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağlarken, İzmir istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan TIR’ın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinç ile bulunduğu yerden kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.