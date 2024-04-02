Bakan Koca'dan TÜRKÖK açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Ulusal Kemik İliği Bankası'nın 9 yaşında olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"1 Nisan 2015'te, ülkemizde ve dünyada kemik iliği nakline ihtiyacı olan hastalar için kurulan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) 1 milyon 49 bin 844 bağışçı adayı havuzuna ulaştı. 5 bin 195'i yurtiçi ve 664'ü yurtdışı olmak üzere toplam 5 bin 859 hastaya hücresel ürün tedariği sağladı. Bilindiği gibi, kemik iliği kanserleri, lenfomalar, anemiler, immün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıklar kemik iliği nakli ile tedavi edilebiliyor. 18- 50 yaş aralığındaki sağlıklı bireylerin Türk Kızılay Kök Hücre Bağışçı Merkezi ve Sabit Kan Alma Merkezlerinden kök hücre bağışı ile ilgili bilgi almaları ve kök hücre bağışçı adayı olmaları hastalarımız için hayati derecede önemli. Her gönüllü, umuttur."