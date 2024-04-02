‘Çığlık’ sergisi 5 Nisan'da

Uluslararası İzArtist Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Mona Muzo yaptı.

İzArtist Dernek Başkanı Muzaffer Bektaş, ;"Uluslararası İZARTİST Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası İzArtist Sanat Günleri - ‘‘ÇIĞLIK’’ Doğanın Döngüsünden Sanatsal İzlenimler resim, heykel, grafik, seramik, suluboya, enstalasyon, video art gibi disiplinler arası karma sergi, panel, tasarım ve uygulamalardan oluşmaktadır"; dedi

Uluslararası İzArtist Sanat Günlerinin amacını İzmir'in kültür ve sanat alanında farkındalık kültürünün” geliştirilmesi olduğunu belirten Bektaş,"Aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle dünyamızı, ülkemizi ve şehrimizi etkileyen, hızla yaşanan küresel krizlere karşı toplumu duyarlı bir duruş sergilemeye çağırmaktır. Sanatçılar, Uluslararası İZARTİST Derneği üyeleri ve çeşitli alanlardan değerli

akademisyenlerle birlikte, sanatsal ve sosyal bilinçlenme adına pozitif bir etki yaratmak için, doğanın içinden gelen bir ses olmak ve topluma hitap etmek amaçlanmıştır. Sanatseverleri 5 Nisan/ 5 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak sevgimize bekliyoruz" dedi.