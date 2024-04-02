Düsseldorf'ta Katerina Ekşioğlu koleksiyonları

Örgü süslemeler ve keskin çizgiler ile parlak aksesuarların kontrastının dikkat çektiği koleksiyonlarda her yıl olduğu gibi doğal kumaşlar kullanılıyor. Sıkı yaka çizgileri, tüm görünümün değişmesini sağlayan fermuar kesimleri Katerina Ekşioğlu koleksiyonlarının öne çıkan diğer detayları arasında.
Tasarımlarında zarafeti rahatlıkla buluşturan Katerina Ekşioğlu, koleksiyonlarında şıklığa rahatlığı da ekleyerek özgün karakteri ve ayrıcalıklı olduğunu hissetmek isteyen kadınların tercihi olmaya devam ediyor.
Katerina Ekşioğlu koleksiyonları Türkiye’de ise katerinaeksioglu.com adresi üzerinden satışta!
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.