Uykusuzluğun nedenleri nelerdir ?

Uyku hem zihinsel hem de fiziksel anlamda bizi her gün yenileyen bir aktivitedir ve hayatımız için çok büyük bir öneme sahiptir ancak bazen hayatımızda zorlu süreçler olabilir veya uykunun fizyolojik bir alt yapısı olabilir ve uyku problemleri yaşayabiliriz. Bu durum gitgide hayatımızı daha da karmaşık bir hale getirerek hayat kalitemizi düşürür. Uykusuzluğun sebep olduğu bazı sorunlara örnek vermek gerekirse; vücudun hastalıklara karşı savunmasının azalması, psikolojik rahatsızlıklara karşı olan direncin zayıflaması, stres hormonunun artması, sinirlilik ve tahammülsüzlüğün artması, görme ve konuşma bozukluğunun yaşanması, kan şeker dengesinin bozulması, nefes alış-veriş dengesinin bozulması, vücut ısısının düşmesi, kas gücünün azalması ve unutkanlığın baş göstermesi gibi sorunlardan bahsedebiliriz.

Uykusuzluğun nedenlerini incelediğimizde, öncelikle uyku probleminin fizyolojik mi yoksa psikolojik mi olduğunu anlamak önemlidir. Eğer fizyolojik bir alt yapısı varsa bu konuda tıbbi tedavi desteği alarak uyku sorunu aşılabilir. Örneğin, insomnia, uykuda solunum bozuklukları, uyku felci gibi. Bu konuda ilgili uzmanla görüşmek gereklidir. Eğer uyku probleminin fizyolojik alt yapısı yoksa o zaman psikolojik bir sorunun belirtisi olarak görürüz bu durumu çünkü bizim için uyku problemleri başlı başına bir sorun değildir. Genellikle psikolojik rahatsızlıkların belirtisi olarak kaşımıza çıkar ve bu yüzden bir şikayettir aslında uyku problemleri. Tabii bu şikayetlere ses verebilmek önemlidir. Burada yaşanan sorun aslında yaşanan zorlu süreçler karşısında bedenimizin bize mesaj vermesidir. Bedenimizin bu mesajlarına ve şikayetlerine temas ettiğimizde aslında hayatımızda yolunda gitmeyen veya uzun zamandır çözümlemeye çalıştığımız problemlerle karşılaşırız ve bu problemlerle yüzleşiriz.

Uzman Klinik Psikolog Samet Gürkan Ustaoğlu, '' O yüzden terapi sürecinde uyku bozukluğunu düzeltmeye yönelik çalışmalar yapmak yerine uyku bozukluğuna sebep olan sorunları ve problemleri belirleyip onları terapi etmeye çalışırız. Bu sayede kişinin hem psikolojik problemleri düzelir hem de uyku problemleri düzelmiş olur. Yani sadece uyku probleminizi düzeltmeye çalışmadan önce bu duruma sebep olabilecek hayatınızdaki psikolojik durumları düzeltmeye çalışmanız daha faydalı olacaktır.''dedi.