Efes Selçuk halkı, 31 Mart Yerel Seçimleri ’nde iradesini sandıkta gösterdi. Halk, bir dönem daha Filiz Ceritoğlu Sengel ile Cumhuriyet Halk Partisi ışığında ilerlemeyi seçti. Saat 17.00 itibariyle sandıkların açılması ve sonuçların ilerleyen saatlerde belli olmasıyla birlikte Efes Selçuk halkı kutlamalar için CHP İlçe Parti Binası’na ardından da İstasyon Meydanı’na akın

etti. Havai fişek gösterileri ve müzikler eşliğinde kutlamalar yapılırken, ikinci kez Belediye Başkanlığı dönemine “Merhaba” diyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, sevincini halkla paylaştı. Halkın yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında duygulanan Filiz Başkan; “Biz zorlukları aşmayı biliriz. Nasıl biliriz, kardeşçe, yan yana durarak dostça aşmayı biliriz. Hakkımızı aldık. Çünkü biz şunu biliyorduk; hep birlikte olacağımızı biliyorduk. Beraber yol alacağımızı biliyorduk. Bir gün bile Efes Selçuk’un vicdanından şüphem olmadı” dedi.



HİÇ KİMSE HALKTAN DAHA BÜYÜK DEĞİLDİR



Seçim sonuçlarının bir birlik ve bütünlük tablosunun sonucu olduğunu belirten Filiz Başkan; “Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil Efes Selçuk’ta Filiz Başkan’a güvenen herkesle kazandık bu seçimi. Karşımızda çok enteresan ittifaklar vardı. Bunu en başından beri biliyoruz. Ama hiç kimse halktan daha büyük değildir. Hiç kimse birlikteliği, hiç kimse iyi insanları, hiç kimse vicdanıyla hareket eden insanları ezip geçemez. Ezilmedik Efes Selçuk…” dedi.



KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ



Zafer Mitinginde seçimin ardından kısa sürede hayatın normale döneceğini belirten Başkan Sengel; “Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Projelerimizle, Efes Selçuk aşkımızla, hiç kimseyi ötelemeden, her şeye rağmen herkesin Belediye Başkanı olmaya devam ederek, kardeşlikten, güzel sözden hiçbir zaman ayrılmadan, iftira atmadan, karalama yapmadan, çirkinlik bilmeden devam edeceğiz. Biz hep beraber aldık bu seçimi. Siz en başından beri bana, ben en başından beri size güvendim” diye konuştu. Seçim sürecinde olduğu gibi bir kez daha sahneye CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, önceki dönem ilçe başkanı Mehmet Karanfil, partililer ve meclis üyeleriyle birlikte çıkan Filiz Başkan; “5 yıl boyunca Efes Selçuk bana emanet; “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, bir Cumhuriyet kadınıyla, erkeğiyle genciyle felaketsiz, afetsiz günlerimizde hep beraber parlayalım Efes Selçuk” dedi.