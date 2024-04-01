Mansur Yavaş, belediye başkanları ile iftarda

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ayrışmayı değil dayanışmayı hak ediyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ile birlikte oruç açtı. Düzenlenen iftar yemeği ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe belediye başkanlarımızla birlikte Büyük Ankara Toptancı Hali’nde orucumuzu açtık.

Bu vesileyle tekrar belirtmek isterim; Büyükşehir meclisimizin ilk toplantısında hangi partiden seçilirse seçilsin tüm başkanlarımıza Ankara’yı hep birlikte el ele yönetme çağrısı yapacağım.

Vatandaşlarımız ayrışmayı değil dayanışmayı hak ediyor."