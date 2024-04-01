- Asayiş

Bursa'da 6 otobüs alev alev yandı

Bursa'da, hurda otobüslerin parçalara ayrılıp satılmak üzere konulduğu hurdalıkta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 6 hurda otobüs tamamen yanarak demir yığını haline geldi.

Bursa'da 6 otobüs alev alev yandı mask
Bursa'da 6 otobüs alev alev yandı
Bursa'da 6 otobüs alev alev yandı
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Bursa'da, hurda otobüslerin parçalara ayrılıp satılmak üzere konulduğu hurdalıkta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 6 hurda otobüs tamamen yanarak demir yığını haline geldi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda hurdaya ayrılan otobüslerin alınıp, parçalanarak satıldığı bir iş yerinin bahçesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hurda otobüslere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

6 HURDA OTOBÜS YANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri depoda bulunan diğer otobüslere ve çevredeki hurda depolarına sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 hurda otobüs yandı. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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01 Nis 2024 - 21:56 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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