Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.