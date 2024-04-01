Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.