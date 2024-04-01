Özel, cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kayınpederi İlhan Pektaş'ın vefatının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze törenine iştirak etti.
CHP Genel Merkezi'nden cenaze törenine ilişkin yapılan açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun hayatını kaybeden kayınpederi İlhan Pektaş'ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.