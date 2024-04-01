Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.