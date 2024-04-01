- Siyaset

Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonla görüştü.

Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü mask

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

# Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ile, son, Gazze

01 Nis 2024 - 18:16 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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