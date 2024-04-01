Final tarihi belli oldu

Star TV'de yayınlanan 'Sakla Beni' dizisinin final tarihi netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Nadim Güç'ün yönettiği ve senaryosunu Armağan Gülşahin ile Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı dizi, 26. bölümünde izleyicilerle vedalaşacak.

“Sakla Beni” dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek’e Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Baran Bölükbaşı, Cihan Talay, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent.