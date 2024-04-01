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Final tarihi belli oldu

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerini üstlendiği 'Sakla Beni' dizisinin final tarihi belirlendi. Dizi, 26. bölümde seyircilerle vedalaşacak.

Final tarihi belli oldu mask

Star TV'de yayınlanan 'Sakla Beni' dizisinin final tarihi netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Nadim Güç'ün yönettiği ve senaryosunu Armağan Gülşahin ile Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı dizi, 26. bölümünde izleyicilerle vedalaşacak.

“Sakla Beni” dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek’e Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Baran Bölükbaşı, Cihan Talay, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent.

# Gökşen Ateş, Nilüfer Açıkalın, Kamil Güler, Sevinç Erbulak, Emine Umar ve Tamer Levent, Sıla Korkmaz, Sera Tokdemir, Edip Saner, Nizam Namidar, Baran Bölükbaşı, Cihan Talay, Asude Kalebek’e Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Uraz Kaygılaroglu, Cemre Baysel, Açelya Devrim Yılhan, Sakla Beni, fınal, ile

01 Nis 2024 - 17:53 Ankara- Magazin

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