Kirli Sepeti'nden Bahar dizisine transfer

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan, Ecem Akkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Gelecek Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde beklenmedik bir misafirin ortaya çıkmasıyla tüm dengelerin değişeceği ve Bahar'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı önceden duyurulmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Bahar dizisine katılacak yeni karakterin Rengin'in (Ecem Özkaya) eski eşi olduğu ortaya çıktı. Can Wallece karakterine hayat verecek olan oyuncunun ise Fehmi Karaarslan olduğu belirlendi.

Deneyimli tiyatro sanatçısı son zamanlarda "Kirli Sepeti" adlı dizide izleyiciyle buluşmuştu.