Kirli Sepeti'nden Bahar dizisine transfer

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan, Ecem Akkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Gelecek Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde beklenmedik bir misafirin ortaya çıkmasıyla tüm dengelerin değişeceği ve Bahar'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı önceden duyurulmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Bahar dizisine katılacak yeni karakterin Rengin'in (Ecem Özkaya) eski eşi olduğu ortaya çıktı. Can Wallece karakterine hayat verecek olan oyuncunun ise Fehmi Karaarslan olduğu belirlendi.
Deneyimli tiyatro sanatçısı son zamanlarda "Kirli Sepeti" adlı dizide izleyiciyle buluşmuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.