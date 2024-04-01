- Siyaset

Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu

Çanakkale'de Kalkım beldesi için aday olan ve seçimi kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı unvanını elde etti.

Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu mask
Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu
Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu
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Çanakkale'de Kalkım beldesi için aday olan ve seçimi kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı unvanını elde etti.

Çanakkale'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Kentte Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Bu sonuçlara göre Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" dedi.

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01 Nis 2024 - 17:27 DHA Çanakkale- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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