38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ne zaman yapılacak?

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 04-30 Nisan 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı ve herkesin katılmasını beklediğini dile getirdi.