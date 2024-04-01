Sağlık-Sen hekimlerle buluştu

Sağlık-Sen Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Orhan Koç ile çok sayıda hekim katıldı.

‘TÜM SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Yakın zamanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz’u ziyaret ettiklerini söyleyen Mahmut Faruk Doğan, aile hekimliğinde görevli çalışanların sorunlarının iletildikleri aktardı. Hekimlerin sorunlarını Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’te dile getirdiklerini kaydeden Doğan, hekimlerin sesini duyuracaklarını ifade etti. Doğan, “Tüm sağlık profesyonelleri için çalışıyoruz. Yaptığımız icraatlar da bunu gösteriyor. Ebe, hemşire, paramedik arkadaşımızın hakkını nasıl savunuyorsak, hekim arkadaşlarımızın hakkı için de mücadele ediyoruz. Derdimiz, hekim arkadaşlarımızın sorunlarını muhataplara iletmek. Önümüzdeki dönem toplu sözleşme görüşmelerinde bir hekim arkadaşımız da bizimle birlikte masaya oturacak. Bu ilk defa yaşanacak” dedi.

Hekim Komisyonu Başkanı Hüseyin Alperen Güldiken ise amaçlarının hekimlerin haklarını savunurken barış içinde bir sağlık sistemini daha ileriye taşıyabilmek olduğunu söyleyerek, “1’inci, 2’nci ve 3’üncü basamak sağlık hizmetleriyle ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda çalışmaları duyuracağız” diye konuştu.