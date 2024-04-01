01 Nis 2024 - 13:51 - Gündem

Silahlı saldırıda hayatlarını kaybettiler

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’de 1 kadın ve 1 erkek, bir binanın girişinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.