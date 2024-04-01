Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak Nöroloji Servisine alındı. Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek.Nöroloji servisinde tedavisi sürecek." dedi.

"TEDAVİSİ NÖROLOJİ SERVİSİNDE SÜRECEK"

Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı. Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisinde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci dereceden yakınlarıyla rahat görüşebilecek; ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi, bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş ek hastalıkların da bunda etkisi var. Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk." dedi. Solunumuyla ilgili bir soruya da yanıt veren Prof. Dr. Sağlam "Olumsuz bir durum yok her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" diye konuştu.