Yeğenini 73 oyla geçti

Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, 2 dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi. Yeğeni Akif Allar da 4 bin 453 oy alarak 73 oy farkla rakibi amcasına karşı seçimi kaybetti. Akif Allar'ın sonuçlara itiraz için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.