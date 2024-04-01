Osayi-Samuel: "Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum"

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "2 Nisan’ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.