Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "2 Nisan’ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.
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Osayi-Samuel: "Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum"
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübün yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısına dair, "Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar" açıklamasını yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.