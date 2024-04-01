- Spor

Osayi-Samuel: "Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum"

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübün yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısına dair, "Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar" açıklamasını yaptı.

Osayi-Samuel: "Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum" mask

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "2 Nisan’ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.

# Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe, tsl, sosyal

01 Nis 2024 - 12:02 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL