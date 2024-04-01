Kadıköy’de kamyonet yan yattı

İstanbul Kadıköy’de mobilya taşıyan kapalı kasa kamyonet alt geçite çarparak yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetteki mobilyalar zarar gördü.

Kaza saat 10 .00 sıralarında Göztepe Mahallesi Ömerpaşa Tren Yolu alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorum’dan İstanbul’a mobilya taşıyan, 19 AAU 940 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Eray Tufan alt geçitin yüksekliğini hesaplayamadı. Alt geçide çarpan kamyonet, çarpmanın etkisiyle yan yattı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada kamyonetteki mobilyalar zarar gördü. Polis ekipleri kaza sonrası trafiğin kontrolünü sağlamak için çevrede güvenlik önlemi alırken, yan yatan kamyonet belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Fazlı Güngör, "Çorum’dan gelmekte olan nakliye aracımız şoförün yüksekliği hesap edememesinden yan yattı. Canımıza birşey olmadı, malımıza geldi. Önemli olan da bu cana birşey olmasın " diye konuştu.