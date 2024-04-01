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Otomobilin çarptığı adam, hayatını kaybetti

Gaziantep’te otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Seydi Keser (26), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı adam, hayatını kaybetti mask
Otomobilin çarptığı adam, hayatını kaybetti
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Gaziantep, Ünaldı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikleti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletin sürücüsü Seydi Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Keser'in cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olaydan sonra kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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01 Nis 2024 - 11:47 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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