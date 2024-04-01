Otomobilin çarptığı adam, hayatını kaybetti

Gaziantep, Ünaldı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikleti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletin sürücüsü Seydi Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Keser'in cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olaydan sonra kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.