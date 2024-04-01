" Gazze’ye 50 bin gıda paketi ulaştırıldı"

CENTCOM’dan dün yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 31 Mart 2024 günü saat 12:30'da kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda dört adet C-130 ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan dağıtımında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-130'ları, büyük ihtiyaç duyulan bir bölge olan kuzey Gazze'ye 50 binden fazla yemeye hazır gıda paketi bırakarak sivillerin kritik yardıma erişmesine olanak sağladı” denildi.

“HUSİLERE AİT 2 İHA İMHA EDİLDİ”

CENTCOM, 30 Mart Kızıldeniz raporunda, ABD güçlerinin Husilere ait 2 İHA’yı imha ettiğini ifade ederek, “30 Mart sabahı saat 08.30'da CENTCOM güçleri, meşru müdafaa amacıyla Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerindeki 2 insansız hava sistemini başarılı bir şekilde imha etti. Biri Kızıldeniz üzerinde, diğeri ise fırlatmaya hazırlanmak üzere yerde bulunuyordu. Bu insansız hava sistemlerinin bölgedeki ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için tehdit oluşturduğu belirlendi” dedi.