- Spor

Aras Kargo'dan ilginç transfer

Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, dış transferde ABD'li smaçör Annie Mitchem ile anlaştı.

Aras Kargo'dan ilginç transfer mask

Daha önce ülkemizde 3 sezon Kuzeyboru forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi. Son olarak Brezilya'da Gerdau Minas kulübünde görev alan Mitchem, kariyerine 1 yıl aradan sonra yine Türkiye'de devam edecek. Aras Kargo geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyespor'dan pasör Mısra Aşçı ile de el sıkışmıştı.

Öte yandan İzmir temsilcisinde Bursa'daki Play-Off finallerinde sevinirken talihsiz bir şekilde sakatlanan yabancılardan Yuliya Boyko ön çapraz bağlarından ameliyat oldu.

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01 Nis 2024 - 11:22 DHA İzmir- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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