Aras Kargo'dan ilginç transfer

Daha önce ülkemizde 3 sezon Kuzeyboru forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi. Son olarak Brezilya'da Gerdau Minas kulübünde görev alan Mitchem, kariyerine 1 yıl aradan sonra yine Türkiye'de devam edecek. Aras Kargo geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyespor'dan pasör Mısra Aşçı ile de el sıkışmıştı.
Öte yandan İzmir temsilcisinde Bursa'daki Play-Off finallerinde sevinirken talihsiz bir şekilde sakatlanan yabancılardan Yuliya Boyko ön çapraz bağlarından ameliyat oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.