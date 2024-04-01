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Kocaeli'de fabrikada yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, plastik su tankları üreten fabrikada çıkan yangın bitişiğindeki galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kocaeli'de fabrikada yangın mask
Kocaeli'de fabrikada yangın
Kocaeli'de fabrikada yangın
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Yangın, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Marmara Caddesi’nde Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik su tankları üreten fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, bitişiğinde bulunan galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında galvaniz fabrikasının ofis bölümü tamamen yandı. Plastik su tankları üreten fabrikada ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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01 Nis 2024 - 10:56 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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